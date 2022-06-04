В Приамурье с подразделениями Восточного военного округа проведена тренировка РХБ защите

В Приамурье с подразделениями Восточного военного округа проведена тренировка РХБ защите

В тренировке приняли участие несколько сотен специалистов РХБ защиты, и задействовано несколько десятков единиц специальной техники.

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