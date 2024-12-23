Best Wallet достигает капы в $ 5 миллионов на пресейле токенов BEST

Предпродажа токена Best Wallet (BEST) превысила $5 миллионов. Проект привлекает внимание ранних инвесторов, благодаря планам по созданию современного Web3-кошелька с функциями агрегатора IEO, встроенной биржи деривативов и наличием крипто-дебетовой карты.
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