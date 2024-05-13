Благодаря содействию бизнес-омбудсмена подмосковному предпринимателю вернули излишне взысканные средства

Оперативное взаимодействие подмосковного бизнес-омбудсмена Владимира Головнёва и Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области позволило восстановить нарушенные права предпринимателя из Дубны.
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