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Лыжник Петухов о санкциях: «Не верилось, что ненависть к нам укоренилась настолько глубоко. Наверное, все идет с Великой Отечественной, когда мы не добили часть нацистов»

Чемпион мира 2013 года в командном спринте Алексей Петухов высказался о санкциях в отношении российского спорта.

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