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Царьград

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Трамп сообщил о решении Украины не атаковать объекты России

Трамп сообщил о решении Украины не атаковать объекты России

Дональд Трамп сообщил, что Украина согласилась не атаковать энергетические объекты России. После этого заявления индекс Московской биржи вырос: к 18:05 мск на 1,9%, к 18:20 мск на 3,61%, достигнув отметки 2 363,41 пункта.

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