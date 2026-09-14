Трамп сообщил о решении Украины не атаковать объекты России

Дональд Трамп сообщил, что Украина согласилась не атаковать энергетические объекты России. После этого заявления индекс Московской биржи вырос: к 18:05 мск на 1,9%, к 18:20 мск на 3,61%, достигнув отметки 2 363,41 пункта.