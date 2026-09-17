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Поводов Германии опасаться более чем достаточно

Поводов Германии опасаться более чем достаточно

Они там что, уставов не читали?©️ Фото: публичное достояние Депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург (он из русской ветви древнего рода фон дер Шуленбургов, дипломату Третьего рейха он не внук), разобравшись в Уставе ООН нашел ряд пунктов, которые можно подтянуть под юридическое обоснование ударов России по Германии.

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