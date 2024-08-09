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Пункт-А

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  • Ингерман Ланская
    камунизд ,перекрашенный в фашиста и обратно - это нормальный процесс для камуноидовАстраханского деп...
  • Eduard
    Вот сколько проэто пишут,но нет верят! Люди вы в пещерах живете?Мошенники развели...

Сегодня перебои с электричеством будут в Астрахани, Харабалях и четырех поселениях

Сегодня перебои с электричеством будут в Астрахани, Харабалях и четырех поселениях

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В пятницу, 9 августа, плановые отключения электричества коснутся 6 населенных пунктов: Самое короткое отключение продлится 2,5 часа, самое длительное – 9 часов.

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