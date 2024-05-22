Блинкен: В отличие от Северной Кореи и Ирана, Китай не отправляет оружие в Россию

Соединенные Штаты не видели, чтобы Китай отправлял реальное оружие в Россию для использования на Украине, хотя Северная Корея и Иран участвовали в сделках с Москвой по оружию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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