В Петербурге задержаны двое безработных, которые помогли аферистам оформить 500 банковских карт

Один из подозреваемых заключен под стражу Полицейские Петербурга задержали двух безработных мужчин, которые помогли мошенникам оформить 500 банковских карт, об этом 12 августа в своем телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.