75-летний Валерий Леонтьев зажег на вечеринке в Дубае — что за Аполлон!

Певец сразил публику накачанным телом и невероятной энергетикой. Валерий Леонтьев Предоставлено организаторами мероприятия75-летний Валерий Леонтьев пару лет назад ушел на покой, сославшись на возраст и физическое состояние, однако в прошлом году он сделал исключение и появился на юбилеи близкого друга Игоря Крутого, а 31 декабря выступил на шикарном гала-ужине в Дубае.
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