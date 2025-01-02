75-летний Валерий Леонтьев зажег на вечеринке в Дубае — что за Аполлон!

Певец сразил публику накачанным телом и невероятной энергетикой. Валерий Леонтьев Предоставлено организаторами мероприятия75-летний Валерий Леонтьев пару лет назад ушел на покой, сославшись на возраст и физическое состояние, однако в прошлом году он сделал исключение и появился на юбилеи близкого друга Игоря Крутого, а 31 декабря выступил на шикарном гала-ужине в Дубае.