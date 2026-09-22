👨🏫 Девяти земским учителям в Крыму выплатят по 1 млн рублей Министр образования, науки и молодёжи РК Валентина Лаврик провела встречу с девятью земскими учителями, приехавшими из разных регионов России для работы в Крыму в этом году.
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