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Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

Эксперты оценили способность Трампа принудить Зеленского к энергетическому перемирию @ РИА Новости Tекст: Евгений Поздняков,Владимир Головашин Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае.

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