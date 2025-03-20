Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

Эксперты оценили способность Трампа принудить Зеленского к энергетическому перемирию @ РИА Новости Tекст: Евгений Поздняков,Владимир Головашин Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае.