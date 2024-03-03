Военнослужащие ВСУ рассказали про хаос при бегстве из Авдеевки

Отступление украинцев было паническим и неорганизованным, пишет американская газета Washington post со ссылкой на пересказы военнослужащих ВСУ «Десятки людей боялись остаться позади, поскольку российские войска атаковали, казалось, бесконечными волнами», - цитирует издание Life.
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