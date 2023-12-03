Автобаза администрации Тамбова приобретает 10 отечественных автомобилей

Администрация Тамбова покупает в лизинг 10 легковых автомобилей LADA Granta. Услугу финансовой аренды заказчику – МКУ «Автобаза администрации города» – окажет ООО «Лизинговая компания Простые решения», которая стала победителем электронного аукциона.
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