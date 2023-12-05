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"Теперь я пью и торгую хачапури": чем закончилась карьера Вилле Хаапасало поддерживающего BCУ и ругающего Россию

"Теперь я пью и торгую хачапури": чем закончилась карьера Вилле Хаапасало поддерживающего BCУ и ругающего Россию

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие помнят улыбчивого и скромного финна Вилле Хаапасало, который в свое время покорил российского зрителя своей ролью в культовых "Особенностях национальной охоты" и комедии "Любовь в большом городе".

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Комментарии
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Олег Шабалин
Да нельзя им доверять, никому, особенно небратьям с Усраины.
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57 мин.
Zoia Goldshtab
Рожа алкоголика в руках.....
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43 мин.
Людмила Редько
Еще одно разочарование! Охо-хо! А какой был классный фильм &quot;Кукушка&quot;, где они с Бычковым играли
Ответить
21 сек.

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