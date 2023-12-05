"Теперь я пью и торгую хачапури": чем закончилась карьера Вилле Хаапасало поддерживающего BCУ и ругающего Россию

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие помнят улыбчивого и скромного финна Вилле Хаапасало, который в свое время покорил российского зрителя своей ролью в культовых "Особенностях национальной охоты" и комедии "Любовь в большом городе".
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