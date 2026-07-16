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Захарова посоветовала фон дер Ляйен не ездить в Киев после инцидента с убежищем

Захарова посоветовала фон дер Ляйен не ездить в Киев после инцидента с убежищем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавний визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, в ходе которого ей пришлось прервать общение с прессой и спуститься в убежище из-за сигнала воздушной тревоги.

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