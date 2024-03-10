Трамп: устроенный Байденом "бардак" грозит третьей мировой

Global Look Press/Annabelle Gordon/Keystone Press Agency Экс-президент США Дональд Трамп предупредил об угрозе начала третьей мировой войны из-за "бардака", который устроил действующий глава Белого дома Джо Байден.
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