Младореформаторы создали тот задел, благодаря которому Россия сейчас выдерживает санкции, заявил занимавшийся распродажей государственного имущества в 90-е годы верный адепт Гайдара и Чубайса, аферист и зампред премьера РФ, а ныне сбежавший в Германию Альфред Кох.