Президент Украины Владимир Зеленский погубил более 700 тысяч украинских военных, потому что выбрал не мир, а войну.
На Западе упрекнули Зеленского из-за его речи ко Дню независимости Украины
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Накопилось много видео с победы Зе на выборах для к/ф "Слуга врагов народа" по образцу к/ф "Обыкновенный фашизм" Ромма. Закадровый голос может комментировать все театральные приёмчики его в роли президента. Как он ни пыжится, а всё-равно оказывается не в своей тарелке среди западных профи-политиков и особенно среди своих генералов в своём прикиде грабителя банков и не в паркетной обувке. ...Его способноти заслуживали лучшего применения, увы.
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