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На Западе упрекнули Зеленского из-за его речи ко Дню независимости Украины

На Западе упрекнули Зеленского из-за его речи ко Дню независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский погубил более 700 тысяч украинских военных, потому что выбрал не мир, а войну.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Накопилось много видео с победы Зе на выборах для к/ф &quot;Слуга врагов народа&quot; по образцу к/ф &quot;Обыкновенный фашизм&quot; Ромма. Закадровый голос может комментировать все театральные приёмчики его в роли президента. Как он ни пыжится, а всё-равно оказывается не в своей тарелке среди западных профи-политиков и особенно среди своих генералов в своём прикиде грабителя банков и не в паркетной обувке.  ...Его способноти заслуживали лучшего применения, увы.
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