На Западе упрекнули Зеленского из-за его речи ко Дню независимости Украины

Сергей Дмитриев

Накопилось много видео с победы Зе на выборах для к/ф "Слуга врагов народа" по образцу к/ф "Обыкновенный фашизм" Ромма. Закадровый голос может комментировать все театральные приёмчики его в роли президента. Как он ни пыжится, а всё-равно оказывается не в своей тарелке среди западных профи-политиков и особенно среди своих генералов в своём прикиде грабителя банков и не в паркетной обувке. ...Его способноти заслуживали лучшего применения, увы.