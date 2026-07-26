ПНИПУ: сметана на ожоге опасна, автозагар — не краска, а масло усиливает вред солнца

Ученые Пермского Политеха объяснили, почему тень и пляжный зонтик не защищают от ультрафиолета, чем опасна сметана при солнечном ожоге и почему масло для загара многократно увеличивает риск повреждения кожи.
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