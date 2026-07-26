Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 766 подписчиков

ПНИПУ: сметана на ожоге опасна, автозагар — не краска, а масло усиливает вред солнца

ПНИПУ: сметана на ожоге опасна, автозагар — не краска, а масло усиливает вред солнца

Ученые Пермского Политеха объяснили, почему тень и пляжный зонтик не защищают от ультрафиолета, чем опасна сметана при солнечном ожоге и почему масло для загара многократно увеличивает риск повреждения кожи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии