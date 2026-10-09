Российская армия взяла под контроль населенный пункт Кияница в Сумской области

РИА Новости/Сергей Бобылев Российские войска взяли под контроль населенный пункт Кияница в Сумской области.
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