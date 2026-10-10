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Царьград

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Игорь Шестёркин выбыл до конца сезона из-за травмы в матче

Игорь Шестёркин выбыл до конца сезона из-за травмы в матче

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин не сыграет до конца сезона из-за травмы, полученной в матче против «Вашингтон Кэпиталз».

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