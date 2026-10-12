Год приставов в СИЗО, сирены и суд над экс-мэром: главные новости недели в Кургане

За неделю с 5 по 10 октября 2026 года в Курганской области объявляли беспилотную опасность, в суд поступило новое дело бывшего главы Щучанского округа, а бывшим руководителям управления судебных приставов продлили содержание под стражей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Раскрыто, какой к...
- И «Наши люди любят ...
- К В составе популяр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым