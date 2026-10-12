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Год приставов в СИЗО, сирены и суд над экс-мэром: главные новости недели в Кургане

За неделю с 5 по 10 октября 2026 года в Курганской области объявляли беспилотную опасность, в суд поступило новое дело бывшего главы Щучанского округа, а бывшим руководителям управления судебных приставов продлили содержание под стражей.

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