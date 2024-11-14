Психиатру-наркологу из Башкирии, который год добивался положенных соцвыплат, возместили финансовые обязательства и выдали молоко

Напомним, Верховный суд Республики Башкортостан встал на сторону врача-психиатра-нарколога ГБУЗ «Республиканский клинический наркологический диспансер» по признанию им права на получение региональных соцвыплат – 14,5 тысячи рублей в месяц.
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