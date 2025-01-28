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Кто самый грязный игрок КХЛ прямо сейчас? Вы удивитесь, но таким считают Шалунова — лидера «Локомотива»

Кто самый грязный игрок КХЛ прямо сейчас? Вы удивитесь, но таким считают Шалунова — лидера «Локомотива»

Сломал нос здоровяку из СКА, сотряс мозг Никишину, выбил Фукале.Кого из хоккеистов, выступающих в КХЛ, можно считать головорезами, приверженцами грубой и даже грязной игры? Когда-то такими были тафгаи «Витязя».

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