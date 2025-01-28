Сломал нос здоровяку из СКА, сотряс мозг Никишину, выбил Фукале.Кого из хоккеистов, выступающих в КХЛ, можно считать головорезами, приверженцами грубой и даже грязной игры? Когда-то такими были тафгаи «Витязя».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии