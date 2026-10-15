Президент России Владимир Путин на форуме «Деловая Россия» заявил, что суверенитет страны является основой для сильного бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Волгограде умер...
- "Ужасающий ответ"...
- "Режем хвост по м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым