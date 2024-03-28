Жена Стаса Михайлова появилась с новорожденным ребенком

Певец Стас Михайлов может скрывать рождения ребенка. Артист — многодетный отец и примерный семьянин. Артист старается заботиться и о детях от предыдущих браков, и о дочерях, рожденных его нынешней супругой, и даже о ее отпрысках от первого мужа, футболиста Андрея Канчельскиса.
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