Мошенники "прокачали" геймера в социальной сети

Жители Самарской области стали жертвами мошенничества в Интернете. Один из них, 26-летний мужчина из Чапаевска, столкнулся с мошенничеством после того, как решил "прокачать" своего персонажа в популярной онлайн-игре.
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