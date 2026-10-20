С начала 2026 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала 70 дел и выдала 102 предупреждения нефтяным компаниям за нарушения законодательства на топливном рынке, сообщил журналистам глава службы Максим Шаскольский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин заявил о ст...
- FT: Великобритани...
- Бывший боец заяви...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым