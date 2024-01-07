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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Коламбуса» разбил российскую тройку в матче с «Миннесотой». Воронкова заменил Силлинджер, сделавший хет-трик

Вместо Дмитрия Воронкова в звено к Кириллу Марченко и Егору Чинахову тренер Паскаль Венсан отправил форварда Коула Силлинджера, который стал автором хет-трика.

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