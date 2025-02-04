Постпред РФ в Вене рассказал о переговорах по иранской ядерной сделке

В настоящий момент никаких сигналов по поводу возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) из США не поступало, участники сделки по иранской ядерной программе ждут, когда администрация американского президента Дональда Трампа сформулирует свою позицию, заявил «Известиям» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.