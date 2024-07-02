Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Этой твари "очень жаль"... что не профукал Крым американцам...  ВОТ НЕГОДЯИ!!! Кто их наплодил, таких?!!... .... А Пу...Я хотел продать К...
  • Natalija Osminina
    Я не собираюсь кого-то убивать, а требую исполнения закона. А закон пока молчит, что мы видим повсюду в России. Хвати...Приказ Белоусова ...
  • Natalija Osminina
    Я прекрасно знаю, что все мы Божьи твари- СОТВОРЕННЫЕ. Не надо учить меня прописным истинам. На том прощаюсь.Приказ Белоусова ...

Американский паспорт настигла девальвация

Американский паспорт настигла девальвация

ИРИНА  АЛКСНИС У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх