Apple снова пренебрегает искусственным интеллектом в финалистах конкурса «Приложение года для iPhone»

В понедельник Apple опубликовала список финалистов конкурса «iPhone App of the Year», который в очередной раз показал, как производитель iPhone преуменьшает влияние технологий искусственного интеллекта на экосистему мобильных приложений.
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