Зайцев об обмене в «Чикаго»: «Я всю карьеру в НХЛ играл в командах, которые перестраиваются. Для меня это обычное состояние»

Никита Зайцев отметил, что всю карьеру в НХЛ играл в командах, которые перестраиваются. Защитник прокомментировал свой обмен из «Оттавы» в «Чикаго».
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