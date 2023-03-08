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Зайцев об обмене в «Чикаго»: «Я всю карьеру в НХЛ играл в командах, которые перестраиваются. Для меня это обычное состояние»

Никита Зайцев отметил, что всю карьеру в НХЛ играл в командах, которые перестраиваются. Защитник прокомментировал свой обмен из «Оттавы» в «Чикаго».

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