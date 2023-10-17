Бен Ладен против «шурави»: как самый опасный террорист а истории воевал в Афганистане

Западные эксперты считают Усаму бен Ладена одним из главных идеологов современного международного терроризма, для которого война в Афганистане стала «начальной школой» перед последующими «университетами».
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