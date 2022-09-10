Культурология.рф

44 подписчика

Свежие комментарии

  • Алла Тимофеева
    Афтар, писал за 30 серебреников ?Кино: Тайна попул...
  • Михаил Шаповалов
    Миллионера на миллиардера поменять не грех, впрочем, как и из миллиардера сделать миллионера.Art: 6 известных ...
  • Николай Берлизов
    Вообще-то висячие сады строились по приказу вавилонского царя Навуходоносора II (605-562 гг. до н.э.) для его жены ми...История и археоло...

Art: Почему 4 советские талантливые певицы, чьи шлягеры до сих пор любимы, эмигрировали в другие страны

Art: Почему 4 советские талантливые певицы, чьи шлягеры до сих пор любимы, эмигрировали в другие страны

Счастье там - где нас нет… Именно так думали некоторые советские звезды в погоне за лучшей жизнью. Кто-то из них столкнулся на родине с бюрократизмом и черствостью чиновников, другие не могли творчески развернуться или вовсе были невостребованными.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх