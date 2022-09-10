Art: Почему 4 советские талантливые певицы, чьи шлягеры до сих пор любимы, эмигрировали в другие страны

Счастье там - где нас нет… Именно так думали некоторые советские звезды в погоне за лучшей жизнью. Кто-то из них столкнулся на родине с бюрократизмом и черствостью чиновников, другие не могли творчески развернуться или вовсе были невостребованными.
Счастье там - где нас нет… Именно так думали некоторые советские звезды в погоне за лучшей жизнью. Кто-то из них столкнулся на родине с бюрократизмом и черствостью чиновников, другие не могли творчески развернуться или вовсе были невостребованными.
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