В Республике Татарстан бывший сотрудник исправительной колонии предстанет перед судом по обвинению в должностных преступлениях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении в отношении 46-летнего бывшего командира отделения пожарной части 1-го разряда ФКУ ИК-5 УФСИН России по РТ обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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