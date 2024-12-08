Операции Запада по отвлечению Русской армии от Незалежной терпят крах. Пока все смотрят на Сирию и Грузию, "особенно хорошо в Киеве" - гремит так, что Зеленскому остаётся нервно шутить: удар, не попавший в сводки СВО требует пояснения.