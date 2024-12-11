Трамп хочет немедленного прекращения огня на Украине

По данным иностранной прессы, на встрече с Владимиром Зеленским и главой Франции Эммануэлем Макроном Дональд Трамп заявил, что хочет немедленного прекращения огня, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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