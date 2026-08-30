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Царьград

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Фабрицио Романо: Жезус перейдет из "Арсенала" в "Барселону" за 10 млн евро

Фабрицио Романо: Жезус перейдет из "Арсенала" в "Барселону" за 10 млн евро

Лондонский "Арсенал" продаст Габриэла Жезуса в "Барселону" за 10 млн евро и бонусы. Ожидается, что в понедельник бразильский нападающий прибудет в Испанию для медицинского осмотра и подписания контракта до июня 2028 года с возможностью продления.

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