Эстонские власти запретили Клаве Коке выступать в Таллине

ТАЛЛИН, 8 февраля, ФедералПресс. Власти Эстонии запретили концерт российской певицы Клавы Коки, запланированный на 29 марта в Таллине, из-за «прокремлевских тезисов», сообщает Postimees со ссылкой на МВД страны.
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