Заммэр Москвы отчитался о ремонте 270 тыс. кв. м асфальта на Боровском шоссе

В Москве завершен ремонт 270 тысяч кв. м асфальта на Боровском шоссе. Заммэр по ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что работы ведутся ночью для минимизации трафика.
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