Экс-сотрудники ФСБ и СК пытались украсть у бизнесмена 3,7 млрд рублей

Басманный суд Москвы арестовал силовиков.фото: nac.gov.ru--> В Главном следственном управлении Следственного комитета расследуют уголовное дело, подозреваемыми по которому проходят бывшие сотрудники ФСБ и СК, пытавшиеся получить от бизнесмена Константина Пономарёва 3,7 млрд рублей за отмену приговора, условно-досрочное освобождение и снятие ареста со счетов.