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База в Гюмри без пересмотра: Москва ждёт от Еревана соблюдения соглашений

База в Гюмри без пересмотра: Москва ждёт от Еревана соблюдения соглашений

На брифинге в Екатеринбурге официальный представитель МИД России Мария Захарова. сказала, что Россия намерена соблюдать двусторонние соглашения с Арменией и рассчитывает на «аналогичный подход» официального Еревана.

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