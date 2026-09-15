База в Гюмри без пересмотра: Москва ждёт от Еревана соблюдения соглашений

На брифинге в Екатеринбурге официальный представитель МИД России Мария Захарова. сказала, что Россия намерена соблюдать двусторонние соглашения с Арменией и рассчитывает на «аналогичный подход» официального Еревана.
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