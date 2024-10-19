Путин назвал современную вооруженную борьбу войной математиков

Президент России Владимир Путин отметил, что современный подход к ведению военных действий стремительно изменяется в результате технологических достижений, и военнослужащие называют его «войной математиков».
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