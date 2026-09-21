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Рязанские новости

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Рязанская область на 46-м месте по зарплатам в России

Рязанская область на 46-м месте по зарплатам в России

Чистая медианная зарплата в регионе во втором квартале 2026 года составила 60 156 рублей.Рязанская область заняла 46-е место в рейтинге регионов России по уровню зарплат.

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