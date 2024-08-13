Киев предпринял очередную попытку нанести удары по Курской области беспилотниками Киевский режим продолжает атаковать Курскую область беспилотниками, не стала исключением ночь с понедельника на вторник.
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Киев предпринял очередную попытку нанести удары по Курской области беспилотниками Киевский режим продолжает атаковать Курскую область беспилотниками, не стала исключением ночь с понедельника на вторник.
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