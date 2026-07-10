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Царьград

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Forbes: цены на пиво в России взлетели на 15%, потребление рухнуло на 17%

Forbes: цены на пиво в России взлетели на 15%, потребление рухнуло на 17%

Пивной рынок в России переживает настоящий шок.По данным Национального рейтингового агентства (НРА), которые приводит Forbes, в 2025 году потребление пива рухнуло на 17%, опустившись ниже отметки 60 литров на душу взрослого населения.

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