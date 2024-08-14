🏛 В Крыму нашли 800-летнюю постройку: её изучат до конца этого года Крымские археологи нашли постройку в центре древнего города на плато Эски-Кермен в Бахчисарайском районе.
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🏛 В Крыму нашли 800-летнюю постройку: её изучат до конца этого года Крымские археологи нашли постройку в центре древнего города на плато Эски-Кермен в Бахчисарайском районе.