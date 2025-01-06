Врач рассказал о ведущих к сердечно-сосудистым заболеваниям привычках

Врач Кутушов: гиподинамия и плохой сон ведут к сердечно-сосудистым заболеваниям Ряд бытовых привычек, таких как гиподинамия, несоблюдение режима сна и другие могут крайне негативно отразиться на здоровье, предупредил в разговоре с «Лентой.
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